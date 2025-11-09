ボートレースまるがめの開設73周年記念競走「G1京極賞」は8日、3日目を終えた。7Rで大外から井上忠政（29＝大阪）がコンマ04のトップスタートから猛然と握って攻め、場内が沸いた。一撃が決まったかに思えたが、3コースから捲り差した中村日が内を伸びて惜敗2着。それでも、井上の攻撃力はナイター照明の下、ピカピカに光っていた。「どこがいいというのは分からないけど、記念の6コースであんな自力で行くことはそうはない