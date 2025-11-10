女子個人の表彰式で銀メダルを手に笑顔の森ひかる（左）＝パンプロナ（共同）【パンプロナ（スペイン）共同】トランポリンの世界選手権最終日は9日、スペインのパンプロナで各種目の決勝が行われ、女子の個人で2大会ぶり3度目の優勝を目指した森ひかる（GATE）は57.320点で銀メダルを獲得した。胡訳乗（中国）が57.350点で初制覇。田中沙季（金沢学院大ク）と組んだ非五輪種目のシンクロナイズドは頂点に立った。男子の個人は2