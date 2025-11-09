【明治安田J1リーグ】ガンバ大阪 1−1 ヴィッセル神戸（11月9日／パナソニックスタジアム吹田）【映像】斜めからのボールをスーパーボレーヴィッセル神戸のFW佐々木大樹がゴラッソを叩き込んだ。難しいボールをダイレクトで叩き込んだ一撃にファンたちが衝撃を受けている。前日に首位に立つ鹿島アントラーズが勝利し、このJ1リーグ第36節のガンバ大阪戦が引き分け以下に終わると3連覇が潰える神戸。ベンチスタートだった佐々木