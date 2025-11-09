アイドルグループ「Ａｐｐａｒｅ！（あっぱれ）」が８日、東京・ＳｐｏｔｉｆｙＯ−ＷＥＳＴで、新メンバーお披露目公演を開催した。グループには１０月初旬まで、ＡＢＥＭＡで放送された新メンバーオーディション密着番組「ＴｈｅＮｅｘｔＳｔａｇｅ〜全力は、伝染する〜」で先月合格が発表された北野あむ、森川なつ、坂本りさが加入。この日が、既存メンバー６名と新メンバー３名の計９名による新体制での初公演となっ