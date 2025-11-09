◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節京都０―３横浜ＦＭ（９日・サンガＳ）横浜ＦＭが敵地で３位の京都に３―０で勝利し、今季初の３連勝で残留を決めた。前半３５分にクルークスの右ＣＫを谷村が頭で合わせて先制。後半２７分にＭＦ天野が追加点を奪い、終了間際には植中が３試合連続ゴール。初の３連勝で１６位にも浮上し、今季の最大の目標を達成した。主将のＭＦ喜田拓也は、試合終了と同時に涙を流した。クラブ初の最下位