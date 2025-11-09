イタリア１部パルマは９日、来夏Ｗ杯に出場する日本代表で正ＧＫを務める鈴木彩艶（２３）が、左手の中指と舟状骨を骨折したと発表した。手術を受ける見通しという。８日のＡＣミラン戦で、後半３７分に相手選手と接触し負傷。フル出場し２―２と引き分けたが、試合後に検査のため病院へ向かっていた。日本協会は同日、ガーナ戦（１４日・豊田スタジアム）とボリビア戦（１８日・国立競技場）に臨む日本代表の活動にＧＫ野沢大