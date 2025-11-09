投票箱に1票を投じる有権者任期満了に伴う茨城県神栖市長選が9日投開票され、3選を目指した現職石田進氏（67）と、新人の元市議会議長木内敏之氏（64）＝いずれも無所属＝の2人の得票が、開票の結果、ともに1万6724票で同数となった。市選管によると、公選法の規定に基づき、くじ引きが実施され、木内氏の初当選が決まった。同市長選には2人が立候補した。有権者数は7万6130人、投票者数は3万3667人で無効は219票。投票率は44.