俳優の渡辺謙（66）が9日、日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）にゲスト出演。長野県に移住した理由を明かした。渡辺は2019年に長野県に住民票を移し、軽井沢の自宅で生活している。この日の長野からスタジオ入りし、収録後には長野に戻ると語った。渡辺は「本当がずっといればいいんですけど、犬ファーストなんですよ。犬が、極力野山を駆け巡る環境に行きたくて、僕だけ行ったり来たりしている」と明かした