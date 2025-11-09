◆明治安田Ｊ１リーグ▽第３６節Ｇ大阪１―１神戸（９日・パナスタ）Ｇ大阪は神戸と引き分けた。ＭＦ奥抜侃志は、後半３５分に先制点をマークした。試合開始から激しくぶつかり合った。セカンドボールの回収、切り替えの速さなど、神戸の持ち味でもある部分でも真っ向勝負。ＭＦ美藤倫、ＭＦ安部柊斗のボランチ２枚が中盤で戦い、縦への意識もチームとして強く持って何度もゴールへ迫った。対する神戸も引き分け以下なら優