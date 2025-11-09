８日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜・深夜０時５０分）に、お笑いコンビ「サバンナ」の高橋茂雄（４９）の妻で“サウナ界の女神”と言われるサウナ通の女優・清水みさと（３３）が出演。高橋とのなれそめなどを明かした。出会いのきっかけは共通の知り合いだった俳優・佐藤貴史。ＢＳ朝日の「サウナを愛でたい」の再現ＶＴＲで、清水と佐藤が夫婦役で出演。ＮＨＫＥテレ「みいつけた！