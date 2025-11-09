「京極賞・Ｇ１」（９日、まるがめ）３日目が終了し得点率トップは峰竜太（４０）＝佐賀・９５期・Ａ１。４戦２勝のオール２連対とさすがの動きを見せている。２位は２日目から３連勝で５戦３勝の仲谷颯仁（福岡）がつけている。１０日に迎える４日目は予選最終日。準優勝戦進出ボーダーを６・００と想定すると、無事故完走で４人が当確となる。残り１４枠を懸けた激しい戦いが展開される。