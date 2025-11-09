「京極賞・Ｇ１」（９日、まるがめ）井上忠政（２９）＝大阪・１１９期・Ａ１＝が予選突破へ可能性を残した。３日目は７Ｒのみで６号艇での出走だったが、６コースからコンマ０４の快スタートを決め、豪快にまくりを繰り出した。まくり差した３号艇の中村日向（香川）に先着を許したが、２着をしっかりキープした。「足は悪くないです。どこがいいというのは分からない。チルトは０に跳ねていい調整ができた。勝負駆けにつなが