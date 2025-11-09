社会人野球の日本選手権第9日は9日、京セラドーム大阪で準々決勝2試合が行われ、NTT西日本（大阪）と日本生命（大阪）が準決勝に勝ち進んだ。NTT西日本はホンダ熊本（熊本）に延長十三回タイブレークの末、8―7でサヨナラ勝ちした。日本生命は打線が活発で、東邦ガス（愛知）を11―5で退けた。