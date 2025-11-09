「京極賞・Ｇ１」（９日、まるがめ）小坂尚哉（３９）＝兵庫・９４期・Ａ１＝が準優勝戦進出へ望みをつないだ。３日目４Ｒではコンマ１１のトップスタートを決めインから逃げ切って１着。ポイントアップに成功して得点率は１２位に浮上した。「気象が変わり調整は難しく、展示タイムが良くなかったのも気になった。予選ラストは外枠なので直線を意識して調整したい」と２走１１点突破へ気配アップを図る。デビューして２１年