福岡県警八女署は9日、広川町長延付近で7日午後4時ごろ、通行中の女性が見知らぬ男からつきまとわれ、声をかけられる事案が発生したとして、防犯メールで注意を呼びかけた。男は40代で身長170くらい。白色のワイシャツ、スラックスを着用。灰色の自動車を使用していたという。