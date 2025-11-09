フリーアナウンサーの岡副麻希（33）が9日、自身のインスタグラムを更新。今月2日に行われた自動車のスーパーGT最終戦での長女のショットを公開した。GT300クラスでは夫のレーシングドライバー・蒲生尚弥と菅波冬悟のLEON PYRAMID AMGがシリーズ王者に輝いた。娘とともにレースが行われた栃木県茂木町まで駆け付けた岡副は「SUPER GT最終戦、娘ともてぎ旅そして娘、1歳6か月おめでとう！」と親子3ショットを投稿。自身が運