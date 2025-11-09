ブレイキン（ブレイクダンス）世界最高峰のソロバトル「ＲｅｄＢｕｌｌＢＣＯｎｅ」が９日、東京・両国国技館で行われ、女子のＲＩＫＯ（本名・津波古(つはこ)梨心(りこ)）が優勝した。準優勝はパリ五輪「銀」のＮＩＣＫＡ（リトアニア）。日本人の優勝は２０２３年のＡｍｉ（本名・湯浅亜実）以来、２人目。準決勝までの３試合はいずれも、ジャッジ全５人からの満票で勝ち上がった。決勝でも、完成度の高いパワームーブ