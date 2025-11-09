◇卓球WTTチャンピオンズ フランクフルト(4日〜9日、ドイツ)女子シングルス準決勝が9日に行われ、早田ひな選手が伊藤美誠選手との同学年対決に4−1(7−11、11−7、13−11、12−10、14−12)で逆転勝利。決勝は早田選手と張本美和選手との対戦カードに決まりました。伊藤選手が世界ランク9位、早田選手が同13位。2人は2000年生まれの同学年で、国際大会での対戦は4年ぶりでした。互いに1ゲームを取り合って迎えた第3ゲーム、随所に伊