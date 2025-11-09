「トランポリン・世界選手権」（９日、パンプローナ）女子個人決勝が行われ、元世界女王の森ひかる（２６）＝ＧＡＴＥ＝が合計５７・３２０点で銀メダルを獲得した。森は高く、華麗な演技で難度を示すＤスコア、正確性を示すＥスコアとも高得点。さらに跳躍時間点のＴスコアではトップタイの得点をマークした。優勝した胡沢乗（中国）にはわずか０・０３点及ばず、３度目の世界一はならなかったが、見事に表彰台に上がった。