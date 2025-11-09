「トランポリン・世界選手権」（９日、パンプローナ）女子個人決勝が行われ、元世界女王の森ひかる（２６）＝ＧＡＴＥ＝が合計５７・３２０点で銀メダルを獲得した。森は高く、華麗な演技で難度を示すＤスコア、正確性を示すＥスコアとも高得点。さらに跳躍時間点のＴスコアではトップタイの得点をマークした。優勝した胡沢乗（中国）にはわずか０・０３点及ばず、３度目の世界一はならなかったが、見事に表彰台に上がった。
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 石破茂氏 首相時代の起床時間
- 2. 山本代表 あっさり論破されX呆れ
- 3. シニア夫婦YouTuber 収益を告白
- 4. 高市首相の背後で様子がおかしい
- 5. 広島県知事選挙、前副知事・横田美香氏が初当選…広島県初の女性知事に
- 6. 家出息子 警察に電話中の母刺殺
- 7. 渋ハロ女性が告白 悪質な痴漢
- 8. 愛子さまの推し? 旧ジャニの名前
- 9. 高市首相は男に媚び売っていない
- 10. 地面師事件「ニセ息子」見破る
- 1. ド軍山本由伸が乗っていた車は
- 2. 2年半越しに結婚式 佐野渓が報告
- 3. 大谷夫妻の娘さんが…ファン感動
- 4. 桑田氏退団 OB「阿部監督悪い」
- 5. 阪神藤川監督 コーチ陣に不満を?
- 6. 鈴木彩艶の複雑骨折にSNSで懸念
- 7. 山本由伸が“家族”に見せていた神対応 米女優が感激…「お気に入りの瞬間の一つ」
- 8. SB中村晃 息子の難病闘病を告白
- 9. U-17W杯 敵国からの粋な振る舞い
- 10. パレス鎌田 人生変えた大逆転
- 11. イチローさんが座学で回答 高校球児の「データと実際に感じたもの、どちらを信じる？」に
- 12. 杉本の2得点 J2大宮が大一番制覇
- 13. 【東京女子】プリンセス王者・渡辺未詩がＪ―ＲＯＤを撃破しＶ２ １・４後楽園で鈴芽との防衛戦が決定的に
- 14. J1町田の相馬 天皇杯に言及
- 15. 本田圭佑 ／ キリンチャレンジ杯
- 16. 【根本陸夫伝】「引退したい」という石毛宏典を一喝した男
- 17. 最高に嫌らしい打者！ 四球を狙う最多ファウル王の日ハム・中島卓也
- 18. ＜速報＞イ・ボミは7アンダー・首位Tでフィニッシュ！3連勝かけ最終日へ
- 19. やばいぞLAギャラクシー…ドス・サントス「仲間が俺の走りを見てない」
- 20. なんで？背番号「4」を付ける10名の“攻撃的”サッカー選手
- 1. レス 女性約9割が解消したくない
- 2. 40代以降のストレス解消7原則
- 3. 1点投入 大人の「秋冬スカート」
- 4. メイクは「肌のうるおいがすべて」仕上がりがまるで違う「メイク直前のスキンケア」
- 5. まるでサロン 注目の新商品
- 6. 12星座【脅威の姑】ランキング 乙女座は完璧な嫁をこなしてきた故の手強い姑！
- 7. 実は１つ３役で超使える！？100均つけまつけ方３選
- 8. 血液型別に見る飲み会での注意点
- 9. media（メディア）から肌映えルージュ「ブライトアップルージュ」全13色が2/1〜新発売！濃密リッチな艶と発色を纏わせる新作ルージュを全色レビュー
- 10. 「一匹狼女子」魅力的な理由9選
- 11. 付き合ったことがないと言うタイミングは？バレる瞬間や彼氏を作るコツも紹介
- 12. 整形級ダイエット覇者語る「敵」
- 13. 中田秀夫監督の最新ホラー映画が22年公開、新たな“ホラーエンターテイメント”
- 14. アンリアレイジ 2022-23年秋冬コレクション、JAXAの協力のもと“未来のファッション”を提案
- 15. 映画『イチケイのカラス』竹野内豊＆黒木華のバディが復活！ドラマ版の2年後、挑むのは国家機密
- 16. 面長を小顔にごまかしてくれる！簡単巻き髪アレンジの方法♡
- 17. 【手相占い】モテ線ってどんな線？左右の違いや見方を紹介
- 18. 【誕生月占い】7月生まれの性格、特徴、恋愛傾向、相性、運勢
- 19. ゴールドマン・サックスを経て月1億を稼ぐ河村真木子。その壮絶な人生に迫る！
- 20. 【ダイソー】繰り返し使える｢シリコーンストロー｣で、Myストロー生活を始めよう♡