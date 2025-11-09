【その他の画像・動画等を元記事で観る】ANIPLEX × Sony MusicによるオリジナルTVアニメーション『SI-VIS: The Sound of Heroes』（シーヴィスザサウンドオブヒーローズ）、10月5日（日）よりフジテレビほかにて放送中。本日放送となった第6話「この曲と、そして勇気を胸に」にて使用された、劇中歌「Braver Dreamer」の配信が開始された。YOSUKEに憧れ、その背を追いかけるキョウヤとソウジが歌う「Braver Dreamer」、ア