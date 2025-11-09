ニューストップ > ライフ総合ニュース > 猫があなたを『守ろうとしている』サイン4つ 頼もしい行動をとる理… ねこちゃんホンポ 猫があなたを『守ろうとしている』サイン4つ 頼もしい行動をとる理由や心理も解説 2025年11月9日 20時20分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 猫が守ろうとしているサインを解説している 唸り声をあげる・威嚇をする、ずっとついてくる 常に近くで見守っている、獲物をおすそ分けする 記事を読む おすすめ記事 犬が『さみしい』と感じているときにする行動５選 孤独にさせないための対策とは？ 2025年11月9日 12時0分 猫の『鳴き方』から読み取れる心理3選 鳴き声の違いに隠された意味を解説 2025年11月5日 20時0分 犬が抱っこされると『降りたがる』ときの心理5つ 嫌がる理由から慣れさせるコツまで 2025年11月7日 11時0分 猫への理解が深まる『5つの基礎知識』 性格や習性など知っておきたいポイントとは 2025年11月6日 20時0分 日経平均史上初の5万円突破 「通過点」との声もあるなか石川県民や観光客からは賃金の伸び悩みや物価高に不安の声 2025年10月28日 16時53分