ソロデビュー５０周年を迎えたロック歌手の矢沢永吉（７６）が９日、東京ドームで７年ぶりに単独コンサートを行い、同所公演の日本人最年長記録を更新した。８日との２日間で計１１万人を動員。海外アーティストを含めてもビートルズの元メンバー、ポール・マッカートニー（２０１８年１０月／当時７６歳）と並んだ。「ロケンローール！」。矢沢の雄たけびが、一瞬で５万５０００人の空気を支配した。「東京ドーム、今日はどう