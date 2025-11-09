女性アイドルグループ「ももいろクローバーＺ」の百田夏菜子の激変したイメチェン姿が話題になっている。９日に更新した自身のインスタグラムに、「新しい魔法」とつづり、金髪にピンクのカラコンを合わせ、ゴールドのキラキラした衣装をまとったコーデを披露し、「＃ももいろクリスマス２０２５」とハッシュタグを付けた。この投稿にファンからは「夏菜子ちゃんかわいい」「神秘的すぎる美しいももクリ楽しみだよ〜」「綺