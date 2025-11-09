タレントのMatt（31）が9日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。アレルギー反応と思われる症状で、首から足先までかゆみと斑点が出てしまったことを報告した。「お詫び」と大きな文字でつづったMatt。斑点が出た自身の足の写真を投稿し、「お見苦しい写真すみません。朝から全身にかゆみと斑点が出てしまい、今日の午前のお仕事をひとつスキップすることになりました。その後の収録も遅れてしまい、ご迷惑をおかけし