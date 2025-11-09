ヤクルトの内山壮真捕手（23）が、1歳上の長岡秀樹内野手（24）と五十嵐亮太氏（46）のYouTube「イガちゃんねる〜五十嵐亮太の人生は旅だ〜」に出演。野球を本格的に始めたまさかの理由を明かした。内山の父は全国大会で優勝経験もある空手家で、富山の実家はサンドバッグ付きの練習場を完備している。物心がつく前から空手を始め、野球を始めても夜は必ず空手の稽古もしていたという。内山は「空手をやめたくて野球を始め