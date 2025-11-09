Novelbrightのボーカル・竹中雄大が、2026年1月14日に自身初となるソロカバーアルバム『DIVA』をリリースすることが発表された。【動画】今後に関する重大発表も!?Novelbright・竹中雄大による緊急生配信竹中は、韓国のオーディション番組の日本版『現役歌王JAPAN』で優勝し、日韓の代表がぶつかり合う“日韓歌王戦”でも旋風を巻き起こした。また、これまでにSNSを中心に投稿してきた歌唱動画の総再生回数は1億回を超え、日