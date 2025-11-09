小説投稿サイト『小説家になろう』から生まれた『ロメリア戦記〜魔王を倒した後も人類やばそうだから軍隊組織した〜』が2026年にテレビアニメ化される。あわせて、ティザービジュアルが公開された。【画像】アニメはどうなる？『ロメリア戦記』原作本作は魔王を倒した直後、王子に婚約破棄を宣言された主人公ロメリアが、新たな世界を作る“戦後”戦記譚。原作小説、コミカライズと展開をしており、累計シリーズ50万部を突破