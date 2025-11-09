きょう夕方、岩手県で震度4の地震があり、一時、津波注意報が発表されましたが午後8時すぎに解除されました。気象庁は「今後さらに強い揺れを伴う地震が発生するおそれもある」として、注意を呼びかけています。きょう午後5時3分ごろ、岩手県で震度4を観測するやや強い地震がありました。気象庁は、この地震で岩手県に一時、津波注意報を発表。▼久慈港と大船渡で20センチ、▼宮古と釜石で10センチの津波を観測しました。岩手県内