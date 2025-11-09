ロック歌手矢沢永吉（76）が9日、東京ドームでソロデビュー50周年記念コンサートを行った。同所公演は18年9月以来、約7年ぶり6度目で、76歳2カ月での単独公演は日本人の最年長記録。前日と合わせて2日間で約11万人を魅了した。◇◇◇地鳴りのような「永ちゃん」コールが響く中、「レイニー・ウェイ」で幕開け。スタンドマイクを蹴って1回転させるとハンドマイクに切り替え、両手を突き上げて「ロックンロール！」と激