¥¢¥ë¥¼¥ó¥Á¥óÂåÉ½FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡Ê21¡Ë¤¬¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤Æ¤­¤¿¡£¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¥¯¥é¥Ö¤ÎÌ¤Íè¤òÃ´¤¦1¿Í¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬½ù¡¹¤Ë½ÐÈÖ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤È¡¢º£²Æ4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï²ÃÆþ¸å6»î¹ç¡¢¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿Æ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢Ä¾¶á4»î¹ç¤Ç¤ÏÌöÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2¥´¡¼¥ë2¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£º£Àá¤Î¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ç¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥É¥ê¥Ö