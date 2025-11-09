【NASCAR】最終戦 Cup Series Championship／フェニックス・レースウェイ（日本時間11月3日）【映像】替わりのジャッキで作業する驚きの一幕アメリカで人気のストックカーレース、NASCAR（ナスカー）の今季最終戦が開催された。チャンピオン決定戦となる今回、4人の候補者に残っていたデニー・ハムリンだったが、ピット作業中に珍事が発生し、驚きのとため息の結果を迎えることになった。現在44歳のハムリンは、優勝すれば歓声