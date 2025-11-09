11月9日、京都競馬場で行われたG3・みやこステークス（ダ1800m）は、坂井瑠星騎乗のダブルハートボンドが重賞初制覇を飾った。このレースの1着馬にはチャンピオンズカップ（12月7日・中京）への優先出走権が与えられる。みやこステークス、勝利ジョッキーコメント1着ダブルハートボンド坂井瑠星騎手「きょうの馬場傾向的にレコードが出るかなと思いました。あのペース本当に唸っていくような手応えで非常に強い内容だったと思