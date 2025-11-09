女優・タレントの渋谷凪咲（29歳）が、11月8日に放送されたトーク番組「深夜の金欲乙女の会」（テレビ東京系）に出演。借金もお金の貸し借りもしない主義だが、「本当に親友で、この子になら大丈夫って思えるなら、頼まれれば言い値で貸すと思います」と語った。大久保佳代子、納言・薄幸、渋谷凪咲が“乙女のお金事情”を覗き見する深夜のガールズトークバラエティに出演。大久保も幸も悪い男にお金をつぎ込んでいる過去を話す