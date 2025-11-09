アイドルグループ＝LOVEが9日、公式サイトを通じて、メンバーやグループに対する誹謗中傷や根拠のない噂の拡散について改めて注意喚起を行った。以前から控えるよう呼びかけていたが、SNSを中心に不適切な投稿が依然として確認されていることを明らかにした。【写真】会場が一体に『＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR』千葉公演より声明の中で「真偽不明な噂話等をあたかも真実であるかのように拡散しているケースが確認さ