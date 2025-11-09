◆全国高校サッカー選手権福岡大会・決勝飯塚1―2東福岡（9日、ベスト電器スタジアム）今夏の全国高校総体（インターハイ）でチーム史上最高の8強入りを果たした飯塚は、あと1点が遠かった。前半はハイプレスからボールを奪って攻撃のリズムをつくり、再三ゴールに迫るも相手GKの好セーブに阻まれた。2点のリードを許して迎えた後半10分、FW塚本一咲（いっさ、3年）が右足で難しいシュートを決めて1点差に迫り、その後もチ