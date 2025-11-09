「福岡マラソン2025」の上位完走者（男子・年代別）です。※名簿は左から順位（速報記録）、氏名（敬称略）、タイム、住所（福岡県内は市町村、福岡県外は都道府県）【マラソン男子24歳以下】1水隼2・27・16福岡市2大古場涼介2・36・51福岡市3大里昌真2・37・33佐賀県4鷹尾友弥2・42・17北九州市5歴軒平2・43・17福岡市6中溝智哉2・44・05福岡市7藤本晴