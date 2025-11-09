「非常に難しい試合でしたが、最終的にしっかりとみんなで守り切れました」2025年11月９日、FC東京が国立競技場でFC町田ゼルビアを１−０で下したあと、サイドバックとして完封勝利に尽力した長友佑都はそう言った。このベテランが「守り切れた」とコメントしたとおり、この日のFC東京は粘り強い守備で町田の攻撃をシャットアウト。“我慢の勝利”と表現できる内容だった。「GK、最終ラインの４枚を含め、押し込まれても最後の