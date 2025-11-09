圧倒的な存在感だった。FC東京は11月９日、J１第36節でFC町田ゼルビアと国立競技場で対戦し、１−０で勝利。この一戦で抜群のディフェンスを披露し、クリーンシートに貢献したのがDFアレクサンダー・ショルツだ。特に印象的だったのは、試合終盤で見せたスライディングブロックだ。０−０で迎えた82分、町田の増山朝陽にペナルティエリア中央付近からフリーで強烈なシュートを放たれるも、コースに身を投げ出してこれを防い