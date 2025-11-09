任期満了に伴う広島県知事選挙は、前副知事で無所属・新人の横田美香さん（５４）が初当選を果たしました。 ４月に副知事に就任した横田さん。湯崎知事から立候補を打診され、挑戦を決めたといいます。官僚として農水省に勤めた経験から、農林水産業の生産力強化をはじめ、若者や女性が住みたくなる地域づくりを訴えました。 選挙戦では自民、立憲、国民、公明の推薦を受け、県議会議員も会派を超えて支援。 見事、初当選を果た