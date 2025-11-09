新体操の世界選手権（8月・ブラジル）で日本初の団体総合金メダルに貢献した鈴木歩佳（ミキハウス）と稲木李菜子（みどりク）が9日、群馬県の高崎アリーナで引退セレモニーに出席した。主将を務めた鈴木は日本代表の後輩から花束を受け取って涙ぐみ「応援が力になり、自分たちの世界観を出し切れた」と感謝の思いを述べた。鈴木と稲木は全日本選手権のエキシビションに出演し、デュエットでオリジナルの演目を披露。リボンをフ