SUNトピ、高安奈緒子気象予報士です。おととい（7日）は立冬、朝晩と冷え込む日が多くなってきました。そんな時に食べたいのがこちらです。高安奈緒子 気象予報士「おぉ〜美味しそうな鍋！今回、注目するのは、このダイコンです！」亀戸升本 本店 料理長長橋誠二さん「当店のお大根はすべて亀戸大根を使用しております」この亀戸大根、実は“幻の大根”と呼ばれているんです。その“幻の大根”を作っている農家