９日、ＩＯＣのコベントリー会長（左）、バッハ終身名誉会長（右）と記念撮影する習近平主席。（広州＝新華社記者／殷博古）【新華社広州11月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）国家主席は9日午後、第15回全国運動会開会式出席のため訪中した国際オリンピック委員会（IOC）のコベントリー会長、バッハ終身名誉会長と広東省広州市の白雲国際会議センターで会見した。