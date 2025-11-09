７日、化粧品を選ぶ来場者。（上海＝新華社記者／常博深）【新華社上海11月9日】中国上海市で10日まで開かれている第8回中国国際輸入博覧会では、女性の消費を軸に形成される経済現象を指す「女性経済」関連の展示が盛り上がりを見せた。ジュエリーやメーク・スキンケア商品など、女性関連の要素が消費市場の潜在力を刺激し、消費の高度化を促す重要な原動力となっている。５日、宝飾品ブランド「ＶＭＵＳＥ」のブース。（上海＝