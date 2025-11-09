子供たちが様々なものづくりの職業を体験するイベントが9日、大分市で開かれました。 「キッズワーク大分」と題されたこのイベントは子供たちにものづくりの楽しさを知ってもらい将来の職業の選択肢として考えてもらおうと開かれました。 畳やふすま作り、美容師やプログラマーまど8種類の職業を体験でき小学4年生から6年生のあわせて約170人が参加しました。 子供たちにとって熟練の職人たちから直接指導を受ける