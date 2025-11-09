名古屋グランパスは9日、山口素弘ゼネラルマネージャー(56)が2025シーズン限りで退任することを発表した。山口氏は2018年から名古屋のアカデミーダイレクターを務め、20年からは執行役員フットボール統括、21年からゼネラルマネージャーに就任した。24年から1年間はアカデミーダイレクターも兼任していた。