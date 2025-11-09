[11.8 J1第36節 町田 0-1 FC東京 国立]J1リーグ戦と天皇杯の巡り合わせにより、2試合連続で組まれた国立競技場での“首都決戦”。FC町田ゼルビアはJ1第38節でFC東京に2-1で敗れ、第1戦を落とした。しかし、試合前時点ですでにJ1優勝とJ2降格の可能性はなくなっていたなか、あえて2試合の重要度を比較するのであれば、より大事なのは次の天皇杯準決勝。敗戦後、町田の選手たちは切り替えの重要さを強調していた。後半42分の失点