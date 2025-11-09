仕事も趣味も充実していて、自立しているのに、なぜか恋愛だけうまくいかない。そんな女性に共通するのが、“甘え下手”という無意識の壁。強くありたい気持ちが先行して、自分から男性と距離を作ってしまっているかもしれません。そこで今回は、そんな“甘え下手女子”が恋愛でつまずく理由をひも解きます。「ひとりで大丈夫」が“スキのなさ”に見える意中の男性に対しても「私、平気だから」「忙しいから気にしないで」とつい言