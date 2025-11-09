センチミリメンタルが、最新曲「星が降る」のミュージックビデオを公開した。「星が降る」は、現在オンエア中のラグーナイルミネーション「光と水のカーニバル」のCMソング。ストリングスとピアノを中心とした壮大なサウンドに包まれ、かつて隣にいた人が今は遠くで笑っている姿を思い浮かべながら歌う。劇的な音の重なりの中で未練と強がりが交差する、切なくも美しい冬のラブソングとなっている。MVは突然の別れによって引き裂か