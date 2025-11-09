地元・北海道を中心に活躍するシンガーソングライター、佐藤広大が11月11日（火）に約2年ぶりのアルバム『Evergreen』を配信リリースすることが発表された。最新アルバムとなる『Evergreen』は”色褪せることなく普遍的でありたい”という想いを込めた一枚で、リード曲、「Evergreen」はこれまで応援してくれたファンへの想いを綴り、パレードのような軽快なリズムで”これから新たなフェーズへ共に進んでいこう”というメッセージ