a flood of circleが、結成20周年を迎える2026年5月6日（水・祝）に＜a flood of circle 20周年記念公演 “LIVE AT 日本武道館”＞を行うことを発表した。発表が行われたのは11月9日（日）、東京・新宿KABUKICHO TOWER STAGEで行われたフリーライブ＜I’M FREE 2025 LIVE AT 新宿歌舞伎町野外音楽堂＞にて。ライブでは週末の新宿に詰めかけた多くのファンを前に、11月12日に発売されるニューアルバム『夜空に架かる虹』からリード